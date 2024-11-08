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Золотые резервы России установили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Золотые резервы России по итогам октября достигли рекордного показателя в 207,7 миллиарда долларов, следует из данных Центробанка.

В прошлом месяце вложения России в золото выросли почти на 4%, обновив рекорд, установленный в сентябре. Тогда национальные золотые резервы составляли 199,8 миллиарда долларов.

Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах увеличился с 31,5% месяцем ранее до 32,9%. Это стало новым максимумом с ноября 1999 года, когда доля этого драгоценного металла составляла 34%.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на тот момент она составляла 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, когда в золоте было всего 2,1% российских резервов.

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Экономика #Деньги
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