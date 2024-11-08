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Раскрыт простой секрет идеального бутерброда

Источник:
Sibnet.ru
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Идеальный сэндвич имеет симметричное расположение начинки, где влажные элементы находятся в центре, выяснили ученые. Как правило, это овощи, придающие бутерброду хруст — например, листья салата, огурцы или маринованный лук.

«Мокрые начинки должны быть зажаты посередине и изолированы от хлеба, чтобы он не размяк», — уточнил профессор Оксфордского университета Чарльз Спенс в комментарии изданию Daily Mail.

Для этого проще всего поместить оба куска хлеба рядом и последовательно добавлять каждую начинку на ломтики, вместо того, чтобы собирать сэндвич снизу вверх. В финале останется добавить посередине и соединить их вместе.

Кусочки хлеба для бутерброда должны быть такой толщины, чтобы они не развалились. Однако толстые куски будет трудно съесть. Считается, что идеальная толщина составляет порядка двух сантиметров.

Выбирая хлеб, лучше всего остановиться на дрожжевом, цельнозерновом или ржаном. Такой хлеб не размокает, даже если соприкасается с влажным продуктом. Чтобы предотвратить размокание хлеба, есть еще один трюк — масло должно быть намазано прямо на края хлеба.

Такой «валик» дополнительно защищает хлебную сердцевину от попадания влаги. Однако для этого масло должно быть комнатной температуры. Кроме этого, нелишним будет заранее убрать лишнюю воду с салата, огурцов или лука, промокнув их бумажными салфетками.

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Жизнь #Еда
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