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Мировые цены на продукты взлетели до максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на продовольственные товары в мире по итогам октября достигли максимального уровня за последние 18 месяцев.

В октябре индекс цен на продовольствие составил в среднем 127,4 пункта, следует из опубликованного индекса цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Индикатор поднялся на 5,5% в годовом выражении.

«Любой шок, будь то погодные условия, изменение торговой политики или другие факторы, может усугубить ситуацию. Это может иметь значительные последствия для уровня цен и доступности продовольствия», — предупредила экономист организации Моника Тотова.

За отчетный период цены выросли почти на все отслеживаемые аналитиками товарные категории, за исключением мяса. Например, индекс стоимости растительных масел в октябре вырос на 7,3% в месячном выражении.

Индекс цен на молочную продукцию увеличился на 1,9%. При этом годовой прирост составил 21,4% на фоне ограниченного предложения.

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Экономика #Деньги
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