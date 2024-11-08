Врачи опровергли новости о полном отказе от витамина D

Здоровым людям нужны профилактические дозы витамина D, остальным пить витамин по назначению врача, сообщили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале. Так они отреагировали на новости, что появились новые рекомендации о том, что ни мерить, ни принимать его не нужно.

Елена Малышева и ее коллеги обратили внимание, что в СМИ появились материалы о новых рекомендациях по приему витамина D от Всемирной организации эндокринологов и, согласно им, не нужно его измерять и пить. «Все, что написали СМИ, — белиберда!» — заявила Малышева.

Витамин D нужен всем системам организма, напомнил кардиолог Герман Гендельман. Его недостаток у детей приводит к рахиту, у взрослых — к остеопорозу. Этот витамин необходим для правильного функционирования нервной системы, для эффективности работы иммунных клеток, у мужчин без витамина D не вырабатывается тестостерон.

Ведущая объяснила, что здоровым взрослым действительно не нужны дополнительные дозы витамина D, если люди от 19 до 70 лет получают 600 МЕ в сутки, а в возрасте 70-74 года — 800 МЕ в сутки.

Способы получения витамина D

Витамин D можно получить тремя способами: с помощью солнца, из пищи или из таблеток. «Витамин D вырабатывается в коже при условии, что она оголена и на нее попадает солнечный свет. Нужно оголить 25% тела и примерно 15-20 минут достаточно, чтобы получить суточную дозу», — рассказал хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Если оголено только лицо, то нужно провести на солнце 6-8 часов, уточнила Малышева. А сделать это в российских условиях практически невозможно.

Получать витамин D из продуктов лучше, чем из препаратов, получить пищевую передозировку невозможно. Его много в рыбе холодных северных морей: сельди, салаке, треске, палтусе и камбале. Рекордсмен по содержанию — печень трески. Достаточно съедать четыре грамма в день.

Признаки дефицита витамина D — усталость, недомогание, ломкость волос и ногтей, частые переломы рук и ног. Чтобы точно знать состояние организма, нужно сдать анализ. Нужную дозировку при дефиците должен назначить врач. Потому что при передозировке витамином D появляются камни в почках.