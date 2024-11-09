Стоимость биткоина установила исторический рекорд

Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 77 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Цена самой популярной криптовалюты на планете растет третьи сутки подряд на фоне президентских выборов в США, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. С 5 ноября биткоин подорожал более чем на 13%.

Трамп в ходе предвыборного выступления на конференции Bitcoin Conference заявил, что в случае своей победы намерен сделать США «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой».

Общая капитализация криптовалют в настоящее время подходит к отметке 2,6 триллиона долларов. При этом доля рынка биткоина превышает 57%.