Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли тонну кокаина, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран Европейского союза, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию России. На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 килограмму каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза», — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, за несколько часов до задержания иностранцы предприняли попытку сбыть 20 килограммов кокаина в России, для чего оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области и сообщили его координаты российским наркоторговцам.

При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. «Общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей»,— уточнили в ФСБ.