Поражающее действие залпа новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» будет мощнее нескольких авиабомб ОДАБ-500П, говорится в сообщении Ростеха.

За время спецоперации тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» эволюционировали в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

«"Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, "Тосочка" уничтожает все живое уже на площади в шесть гектаров. Эффективность, сравнимая с "Искандерами". Полный залп нового варианта ТОС, ставшего дальнейшим развитием уже зарекомендовавших себя машин, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиабомб, например, ОДАБ-500П», — уточнили в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что «новая система позволяет эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации, разнесенной на большую площадь».

По открытым данным, ТОС-3 может применять новейшие реактивные термобарические снаряды ТБС-М3, способные поражать цели на дистанции до 15 километров.