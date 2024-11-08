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Ученые выделили самую привлекательную часть женских ягодиц

Источник:
Sibnet.ru
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Европейские ученые определили самую привлекательную часть женских ягодиц — это область между ними.

В эксперименте приняли участие 67 добровольцев обоего пола. Они рассматривали снимки женских ягодиц, а специальная камера следила за движением их глаз, чтобы понять, на что они смотрят в первую очередь и на чем дольше всего задерживается их взгляд. Результаты опубликованы в журнале Aesthetic Plastic Surgery.

В первую очередь и чаще всего участники эксперимента смотрели на область межъягодичной щели. Мужчины задерживали взгляд в среднем 0,96 секунды. 

Второй по привлекательности областью стало пространство между бедрами. Женщины тоже фиксировали внимание на этих частях, но на меньшее время.

По мнению авторов исследования, такой результат объясняется тем, что люди биологически замечают конкретные физические особенности, влияющие на репродуктивную пригодность.

Топ стран с самыми большими ягодицами у женщин

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GammiPluh

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nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

mosquito__2010

с украины тоже пытаются бежать. на украине тоже ставят ловушки.