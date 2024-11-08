The Economist сообщил о бегстве с позиций 20% бойцов ВСУ

Военнослужащие массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет британское издание The Economist со ссылкой на источники в генштабе ВСУ.

Боевой дух украинских военных на наиболее тяжелых участках фронта подорван, признался высокопоставленный украинский военачальник. Почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции, рассказали источники.

The Economist считает, что у ВСУ достаточно людей, оружия и боеприпасов для сопротивления в течение полугода. Затем Украина может столкнуться с острой нехваткой ресурсов, полагает издание.

На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством Украина с трудом пытается восполнить свои потери новобранцами, едва набирая две трети намеченного числа человек, заключает издание.