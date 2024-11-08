Кто может открыть социальные вклады с высокой доходностью

Россияне с низкими доходами c 2025 года смогут открыть социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей, а также социальные банковские счета.

Такие вклады и счета должны помочь защитить сбережения людей с низкими доходами от инфляции. Для них предусмотрены максимальные проценты и льготное обслуживание. Но открыть их смогут только получатели соцподдержки от государства.

По социальному вкладу банки будут обязаны начислять максимальный процент из тех, что они предлагают клиентам. Учитываться при этом будут не все вклады, а только со сроком от одного до 12 месяцев.

Вклад будет пополняемым в пределах 50 тысяч рублей. Снимать с него деньги можно в любое время.

Социальный счет — аналог обычного накопительного счета, но с гарантированной доходностью. На остаток по счету в пределах 50 000 рублей будут начислять процент по ставке не ключевой ставки Банка России на момент начисления. Сейчас бы минимальная ставка составила 10,5% годовых.

Открытие и обслуживание социального счета и банковской карты будут бесплатными.