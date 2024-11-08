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Продление новосибирского метро оценили в 100 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство новых станций новосибирского метрополитена потребует более 100 миллиардов рублей, сообщил пресс-центр города. Это пять станций до 2030 года.

«Общая стоимость запланированной генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена до 2030 года, при условии реализации в ценах 2024 года, составит более 100 миллиардов рублей», — цитирует ТАСС пресс-центр.

Схема развития новосибирского метрополитена утверждена до 2030 года. Предусмотрено продление одной из двух линий метро — Дзержинской. На ней планируется построить две станции «Гусинобродская» и «Молодежная», а также метродепо «Волочаевская».

На Ленинской линии на левом берегу собираются построить станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная», на правом — станцию «Северная».

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, последняя из 13 действующих станций — «Золотая Нива» — введена в эксплуатацию в 2011 году. Сейчас в городе строят станцию метро «Спортивная», сроки ввода которой переносились уже шесть раз с 2022 года.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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