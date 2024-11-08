Минздрав России разработал новые клинические рекомендации по диагностике и лечению алкогольной болезни печени, посоветовав страдающим от этого заболевания больше гулять и лучше питаться.

Злоупотребление алкоголем приводит к дефициту белка, витаминов В1, В6, А и D, фолиевой кислоты, цинка. Поэтому Минздрав, помимо основного курса лечения, рекомендует страдающим от алкоголизма калорийную диету.

Им советуют суточный рацион — 35-40 килокалорий на килограмм массы тела, с высоким содержанием белка — 1,2-1,5 грамма на килограмм. Причем белок должен быть преимущественно в виде протеинов растительного происхождения и сыворотки молока из-за их лучшей переносимости, говорится в рекомендации.

Если же получить нужное количество питательных веществ из еды невозможно, поможет специальное питание. По показаниям пациентам могут назначить коррекцию электролитных нарушений, поливитамины.

Врачи рекомендуют также после полного отказа от алкоголя умеренную физическую активность и обязательные прогулки на свежем воздухе. Они улучшат обмен веществ, а также ускорят вывод токсинов с организма.