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Трамп пообещал поговорить с президентом России

Источник:
Sibnet.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп в интервью NBC, отметив, что не контактировал с Путиным очень давно.

По его словам, после недавней победы на выборах он пообщался уже с «примерно 70 мировыми лидерами», включая президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне вечером Путин на форуме «Валдай» впервые прокомментировал победу Трампа на выборах.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — заявил Путин.

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Политика #Мир
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