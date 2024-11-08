Трамп пообещал поговорить с президентом России

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп в интервью NBC, отметив, что не контактировал с Путиным очень давно.
По его словам, после недавней победы на выборах он пообщался уже с «примерно 70 мировыми лидерами», включая президента Украины Владимира Зеленского.
Накануне вечером Путин на форуме «Валдай» впервые прокомментировал победу Трампа на выборах.
«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — заявил Путин.