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Shaman стал заслуженным артистом России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman получил награду «Заслуженный артист Российской Федерации», которую вручают лишь спустя 20 лет творческой деятельности.

«Первый заместитель руководителя Администрации президента нашей страны Сергей Кириенко вручил мне нагрудный знак "Заслуженный артист Российской Федерации"», — написал Shaman в телеграм-канале.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца столичного Кремля. Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

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