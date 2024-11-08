Объявлена дата премьеры сериала «Дети перемен»

Сериал с элементами черного юмора «Дети перемен» выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября.

Новый проект — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей.

В центре сюжета трое сыновей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов).

Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, а во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.