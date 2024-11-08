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Объявлена дата премьеры сериала «Дети перемен»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Дети перемен»

Сериал с элементами черного юмора «Дети перемен» выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink и START 21 ноября.

Новый проект — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей.

В центре сюжета трое сыновей водителя троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов).

Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, а во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

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Топ комментариев

nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

mosquito__2010

позорище. лучше бы раздали пенсионерам.

Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?