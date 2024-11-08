Джиган рассказал о своей зависимости

Рэпер Джиган признался, что у него была зависимость, от которой его спасла семья, теперь ему это неинтересно.

В новом выпуске шоу «Большое переселение» Джиган признался, что употреблял запрещенные вещества и чуть не разрушил свою семью.

«Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте я попробовал. Проблемы в нашей семье случились тогда, когда у меня сорвало кукушку от количества. То есть это не как зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все, вылечился! И понимаю, что мне уже это не интересно, я это прошел, я могу это контролировать», — рассказал Джиган.