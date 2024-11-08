НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джиган рассказал о своей зависимости

Источник:
Sibnet.ru
227 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Рэпер Джиган признался, что у него была зависимость, от которой его спасла семья, теперь ему это неинтересно.

В новом выпуске шоу «Большое переселение» Джиган признался, что употреблял запрещенные вещества и чуть не разрушил свою семью.

«Я никогда не пил, не курил и ничего не употреблял. Но в моменте я попробовал. Проблемы в нашей семье случились тогда, когда у меня сорвало кукушку от количества. То есть это не как зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все, вылечился! И понимаю, что мне уже это не интересно, я это прошел, я могу это контролировать», — рассказал Джиган.

Еще по теме
Shaman стал заслуженным артистом России
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Натан перестал оправдываться за интрижки в реалити
Лобода выгнала с концерта женщину за отказ осуждать Россию
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди
Раскрыт размер группировки ВСУ для захвата Курской АЭС
Зеленского поразил отказ США дать «Томагавки» Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскрыл, где будут проходить новые границы Украины
Зеленский потребовал от ЕС замороженные 300 млрд евро России
Google раскрыл местоположение военных объектов Украины
Физик создал идеальный бокал для холодного пива
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Топ комментариев

nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

mosquito__2010

позорище. лучше бы раздали пенсионерам.

Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?