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Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, следует из прямой трансляции мероприятия.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал Путин.

Российский лидер уточнил, что недавние заявления Трампа о необходимости быстро завершить конфликт на Украине и наладить отношения с Россией «заслуживают внимания» со стороны Кремля.

Выборы в США состоялись 5 ноября. Дональд Трамп получил 295 голосов выборщиков при минимально необходимых 270 и объявил о своей победе. Его оппонент на выборах Камала Харрис публично признала проигрыш. Инаугурация Трампа пройдет в январе.

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Политика #Мир #Россия
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