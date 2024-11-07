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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Спрогнозированы сроки развала фронта ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фронт Вооруженных сил Украины развалится еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года, спрогнозировал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад Донбасса, и я не вижу причин, по которым это изменится», — сказал американский эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Подполковник напомнил, что в октябре российская армия взяла под контроль больше территорий, чем за весь 2022 год, при этом темпы наступления пока не падают, несмотря на приближение зимы.

Армия России на Донбассе ведет наступление по трем направлениям. Одно из ключевых — Кураховское направление. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад.

На Покровском направлении российское командование планирует взять под контроль стратегический район между реками Соленая и Волчья, вытеснив украинские части из ДНР в Днепропетровскую область.

На Купянско-Лиманском направлении подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и продвинулись в направлении города Купянска в Харьковской области.

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Оборона #Конфликты #Армия
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