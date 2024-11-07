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Физик создал идеальный бокал для холодного пива

Источник:
Sibnet.ru
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Бразильский физик рассчитал оптимальную форму бокала, чтобы пиво оставалось в нем холодным как можно дольше.

Профессор тепловых и гидродинамических наук Клаудио Пеллегрини из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Бразилии пришел к выводу, что лучший — бокал с толстым узким основанием и расширяющийся кверху. Его расчеты размещены на сайте препринтов arXiv.org.

Эта форма, как утверждает Пеллегрини, способствует более длительному сохранению холодной температуры пива, что делает его более приятным для питья.

Оптимизированные формы типов бокалов для пива
Оптимизированные формы бокалов для пива
Фото: © Claudio Pellegrini

По словам профессора, использование маленьких бокалов до 350 миллилитров было бы еще более эффективным с точки зрения поддержания температуры. Но тогда пиво выпивалось бы за два глотка, что полностью противоречит смыслу распития.

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Наука #Наука #Еда
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