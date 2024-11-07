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Вышел новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Новый геймплейный трейлер готовящейся к выходу игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел в Сети, он посвящен выживанию в Зоне и длится более трех минут.

На опубликованном игровым порталом IGN видео демонстрируются различные аспекты игрового процесса, включая управление инвентарем, исследование темных локаций, бои с противниками и кастомизацию оружия у торговцев.

Разработчики отметили, что каждое оружие в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет ощущаться по-своему. Эффективность огнестрельного оружия будет зависеть от расстояния до противников и их брони. Модификации позволят адаптировать оружие под изменяющиеся условия.

Официальный выход игры запланирован на 20 ноября для ПК и консолей Xbox Series X/S. С первого дня релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет бесплатно доступна подписчикам сервиса Game Pass.

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