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Подопытные обезьяны устроили побег из лаборатории США

Источник:
Sibnet.ru
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Более 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра в Южной Каролине, полиция ведет их поиски.

Власти уточнили, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая проводит на приматах эксперименты по лечению расстройств головного мозга, передает NBC News.

При этом неизвестно, в каких испытаниях участвовали сбежавшие приматы и заражены ли они какими-либо болезнями. Чтобы поймать животных, полиция установила ловушки, а также использует тепловизионные камеры.

Местным жителям настоятельно рекомендуется закрыть двери и окна и не пытаться взаимодействовать с обезьянами при встрече с ними. На сайте Alpha Genesis указывается, что она работает с макаками и капуцинами.

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ЧП #Происшествия
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