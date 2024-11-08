Рождаемость в России падает, как и во многих странах. Но запрет идеологии чайлдфри и другие «размазанные» выплаты не приведут к увеличению количества детей. Независимый демограф Алексей Ракша предложил методы повышения рождаемости в стране.

«Сейчас бьются антирекорды по числу родившихся каждый год. В этом году я ожидаю примерно 1,219 миллиона родившихся детей, и это меньше, чем в 1999-м, когда было 1,215 миллиона, но тогда это было без Чечни и Крыма, а с ними — около 1,25 миллиона», — оценил ситуацию Ракша в интервью Forbes.

По словам демографа, в России за последние 30 с лишним лет рождение вторых и последующих детей очень сильно зависит от доходов населения. Растут доходы — растет рождаемость, падают доходы — падает рождаемость.

С 2007 года в России был самый большой прирост многодетности в мире. Ракша считает, что примерно 90% изменений рождаемости до 2020 года могло быть обусловлено влиянием маткапитала и изменением доходов.

Как снижение рождаемости влияет на экономику и общество? Пенсионное население превышает число работающих, через одно-два поколения (30-60 лет) приходится поднимать пенсионный возраст. Труднее дается экономический рост. Снижается геополитическое влияние страны.

Но сейчас наблюдается обратная тенденция. С 2023 года доходы населения устремились вверх, а рождаемость, наоборот, начала снижаться. Демограф считает, что это прямое следствие неопределенности и СВО на Украине.

«Образ будущего как-то перемешался, и люди перестали понимать, чего ждать дальше. Они просто зажмурились. А когда ты зажмуриваешься, ты не видишь будущего», — высказался Ракша.

Платить по-другому

Демограф отметил, что рождаемость первых детей не поддается стимулированию, поэтому попытки омолодить рождаемость не приведут к ее повышению.

«Это, естественно, крупные разовые выплаты, начиная со второго ребенка в эквиваленте примерно одной дополнительной комнаты в жилье. То есть, грубо говоря, сейчас это примерно 1,5–2 миллиона рублей», — предложил способ повышения рождаемости эксперт.

По его расчетам, на такие выплаты и за второго, и за третьего ребенка потребовалось бы примерно 1,2 триллиона рублей в год, и рождаемость поднялась бы на 12–15%, а Россия вышла бы в лидеры по рождаемости среди развитых стран.

Материнский капитал в 2025 году на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья еще не получала поддержку.

«Также могу сказать, что одни и те же суммы пособий, размазанные на помесячные выплаты, гораздо менее эффективны, чем та же самая сумма, которая дается за рождение ребенка один раз», — добавил демограф.

При этом крупная сумма не должна ограничиваться ипотекой, как это происходит с материнским капиталом. По словам Ракши, сейчас такая ситуация убивает демографический эффект, так как семьи закредитованы.

По его мнению, рождение детей будет очень выгодно, если после второго ребенка вдруг появится квартира от государства, а после третьего никогда уже не будет налогов. Или если пенсионные отчисления будут идти от детей напрямую родителям. Или если ввести безусловный базовый доход на всех детей в размере хотя бы одного прожиточного минимума.

Эксперт убежден, что только такие мощные стимулы позволят довести рождаемость до такого уровня, чтобы в перспективе население было стабильным.