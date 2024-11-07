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Google раскрыл местоположение военных объектов Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Google Maps 3 ноября опубликовал на своих картах снимки расположения военных систем Вооруженных сил Украины.

На спутниковых фотографиях были отчетливо видны военные объекты — например, системы ПВО. В тот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовал от американской корпорации удалить фото.

Однако Google исполнил требование только 7 ноября, сообщил в своем телеграм-канале глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — написал Коваленко, уточнив при этом, что представители американской компании стали обсуждать с украинскими властями эту ситуацию только после огласки.

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