Илон Маск оказался одним из лучших игроков в Diablo 4

Илон Маск оказался одним из лучших игроков в игре Diablo 4, это стало известно после интервью предпринимателя популярному телеведущему Джо Рогану.

Маск рассказал, что занимает 19-е место в мировом рейтинге по уровню прохождения одной из самых сложных локаций Diablo 4 — «Ямы 150». На тот момент на вершине игрового рейтинга находились только два представителя США, включая предпринимателя.

После выхода интервью комментаторы предположили, что достичь таких результатов помогли либо поддержка более опытных игроков, либо покупка редких игровых предметов, так как сбор идеального снаряжения требует сотни часов игры. Однако доказательств они не привели.

Известно, что Diablo 4 — одна из любимых игр Маска. Также он делился в соцсетях своими впечатлениями о Cyberpunk 2077 и Elden Ring, а в прошлом был одним из лучших игроков в Quake и даже участвовал в киберспортивных соревнованиях.