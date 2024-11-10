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Ученые рассказали о верном способе быстро победить гипертонию

Источник:
«Газета.ру»
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Небольшое увеличение физической активности может снизить артериальное давление, выяснила международная группа ученых из Австралии и Великобритании

«Даже пять дополнительных минут упражнений в день могут быть связаны с заметным снижением показателей кровяного давления, подчеркивает, насколько эффективными могут быть короткие периоды более интенсивной активности для контроля артериального давления», — приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в издании Circulation.

Гипертония остается одной из основных причин преждевременного ухода из жизни во всем мире. От нее страдают 1,28 миллиарда человек по всему миру. Она может привести к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности и многим другим проблемам со здоровьем.

Исследователи проанализировали, как смена одного типа двигательного поведения другим в течение дня связана с артериальным давлением. Для участия в эксперименте было привлечено более 14 тысяч добровольцев.

Ученые установили, что отказ от малоподвижного образа жизни в пользу 20–27 минут упражнений в день может потенциально снизить сердечно-сосудистые заболевания до 28%.

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Жизнь #Здоровье
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