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Убийство девочки 18-летней давности раскрыли в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденный за убийство девочки, совершенное в 2007 году в Кемерове
Фото: © СУ СК РФ по Кузбассу

Убийство девочки из Кемерова, ушедшей погулять в 2007 году и найденной мертвой, раскрыто. Преступник осужден на 16 лет лишения свободы, сообщила прокуратура Кузбасса.

Восьмилетняя девочка 18 лет назад вышла погулять и домой не вернулась. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в дачном доме садового общества «Вишенка».

В этом году по составленному генетическому профилю удалось установить, что преступление совершил местный житель. 64-летний мужчина признался, что 22 июля 2007 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил девочку и оставил ее тело на месте преступления.

Заводский районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит 2 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

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ЧП #Криминал #Кузбасс
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