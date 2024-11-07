Кремль отреагировал на «мирный план» Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абстрактной информацию о якобы имеющемся у команды Дональда Трампа плане по урегулированию на Украине.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Трампа разработало план заморозки конфликта. Речь идет о создании демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и обещании Киева не поднимать вопрос о вступлении в НАТО в течение 20 лет.

«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — приводит ТАСС слова Пескова.

Трамп неоднократно заявлял о решимости прекратить конфликт на Украине. После победы на выборах президента США он заявил, что собирается «остановить все войны».