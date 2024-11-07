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Кремль отреагировал на «мирный план» Трампа

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абстрактной информацию о якобы имеющемся у команды Дональда Трампа плане по урегулированию на Украине.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что окружение Трампа разработало план заморозки конфликта. Речь идет о создании демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и обещании Киева не поднимать вопрос о вступлении в НАТО в течение 20 лет.

«Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — приводит ТАСС слова Пескова.

Трамп неоднократно заявлял о решимости прекратить конфликт на Украине. После победы на выборах президента США он заявил, что собирается «остановить все войны».

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Политика #Мир
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nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?

mosquito__2010

позорище. лучше бы раздали пенсионерам.