Что станет с Землей без Луны

Наука полагает, что именно Луна помогла зародиться жизни на Земле и до сих пор поддерживает ее в течение столь длительного времени.

Луна для Земли — не просто, летающий вокруг кусок камня. Спутник и планета образуют двойную систему. Диаметр Луны составляет около четверти диаметра Земли, а это значит, что она оказывает огромное влияние.

Луна стабилизирует наклон орбиты Земли. Благодаря этому поддерживается климат: времена года точно в срок меняют друг друга. Без спутника планета бы колебалась: жару бы беспорядочно сменяли холода. Это сделало бы невозможным существование сложных растений, а значит и высокоразвитых животных.

Ученые считают, что приливы, образуемые под воздействием Луны, сыграли большую роль в формировании нуклеиновых кислот в Мировом океане, на основе которых зародилась жизнь.

Ну и, наконец, Луна помогает Земле сохранить защитную магнитосферу, без которой все живое на планете было бы беззащитно перед жестким солнечным излучением.