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Что станет с Землей без Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Наука полагает, что именно Луна помогла зародиться жизни на Земле и до сих пор поддерживает ее в течение столь длительного времени.

Луна для Земли — не просто, летающий вокруг кусок камня. Спутник и планета образуют двойную систему. Диаметр Луны составляет около четверти диаметра Земли, а это значит, что она оказывает огромное влияние.

Луна стабилизирует наклон орбиты Земли. Благодаря этому поддерживается климат: времена года точно в срок меняют друг друга. Без спутника планета бы колебалась: жару бы беспорядочно сменяли холода. Это сделало бы невозможным существование сложных растений, а значит и высокоразвитых животных.

Ученые считают, что приливы, образуемые под воздействием Луны, сыграли большую роль в формировании нуклеиновых кислот в Мировом океане, на основе которых зародилась жизнь.

Ну и, наконец, Луна помогает Земле сохранить защитную магнитосферу, без которой все живое на планете было бы беззащитно перед жестким солнечным излучением.


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Топ комментариев

nicollaich

Пришло время рассмотреть на заседании ГД вопрос об ограничении зарплаты депутатов до суммы не превышающей...

Улитка на склоне

Зачем вообще из бюджета тратят. Пусть сами зарабатывают со зрителей.

Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?

mosquito__2010

позорище. лучше бы раздали пенсионерам.