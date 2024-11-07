Выбран самый красивый в мире кот. ФОТО

Кота по кличке Бакарди признали самым красивым в мире на Всемирной выставке кошек в норвежском городе Осло. Победитель является представителем породы русская голубая, на выставку его привезли из Польши.

Выставка FIFe World Show считается одной из крупнейших в мире, ее проводит Международная федерация кошек. Всего за призы боролись 1500 кошек, в различных номинациях победили 34 питомца, Бакарди получил титул World Winner 2024 в категории для кастрированных котов.

Хозяйка кота Джоанна Ковальчик рассказала журналистам, что он очень любит распорядок — после пробуждения проверяет погоду, гуляет в саду и охотиться на мух. Когда у него хорошее настроение, он ловит мышей и мячики, пишет портал Trojmiasto.pl.

Владелица Бакарди также призналась, что влюбилась в породу русских голубых кошек много лет назад из-за их бархатистого меха, глубокого взгляда и чудесного характера. Считается, что эта порода появилась примерно в XVII веке на севере России.