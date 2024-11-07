Районы Новосибирской области остались без электричества

Сразу 11 районов Новосибирской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба компании «Региональные электрические сети».

Электричество пропало из-за механических повреждений линий электропередач. Больше всего пострадали Мошковский, Сузунский, Северный районы и Новосибирская агломерация, говорится в сообщении.

Персонал «Россети Новосибирск» был переведен в режим повышенной готовности. В настоящее время в ликвидации аварий, вызванных штормовым ветром, задействованы более 150 человек, 40 бригад и почти 60 единиц техники.

Отмечается, что визуальное определение повреждений в сложных метеоусловиях крайне затруднено, поэтому для обнаружения повреждения и выполнения самих работ требуется дополнительное время.

7 ноября в Новосибирской области ветер усилился до 25 метров в секунду. В ночь на 8 ноября синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и гололедные явления, а также установление временного снежного покрова.