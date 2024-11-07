НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО признало, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Источник:
Foreign Policy
333 1
Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Украина проигрывает в конфликте с Россией и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США усилило обеспокоенность по этому поводу, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники в НАТО.

«Источники НАТО и должностные лица Запада в сфере безопасности почти единодушны в том, что Украина медленно проигрывает войну и эта зима будет критической», — пишет издание.

По словам источников, избрание Трампа президентом США, высказавшегося за срочное прекращение вооруженного конфликта, только усилило опасения в Североатлантическом альянсе о судьбе Украины.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет прекратить конфликт на Украине за одни сутки.

Еще по теме
Le Figaro констатировала скорый разгром Украины
Зеленского поразил отказ США дать «Томагавки» Украине
Патрушев заявил о попытках вытеснить Россию с Черного моря
Запад перед началом СВО предлагал Зеленскому написать завещание
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Китайцы высмеяли российский истребитель Су-57
Объединенные Арабские Эмираты обеспечат Россию сливочным маслом
Сырский оценил наступление российской армии
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди
Обсуждение (1)
Картина дня
НАТО признало, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
Байден назвал причину поражения Харрис на выборах
Траты бюджета на артистов предложили ограничить 1 млн рублей
Чемезов сообщил о неэффективности ЗРК Patriot против Су‑57
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Danilon

Российские ЧТО ?! В смысле ? Как можно увеличить продажи того, что не существует в природе ?

Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

Uynachalnica

Москвич же есть, может и тут какая-то проскочила...

Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?