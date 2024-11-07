НАТО признало, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина проигрывает в конфликте с Россией и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США усилило обеспокоенность по этому поводу, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники в НАТО.

«Источники НАТО и должностные лица Запада в сфере безопасности почти единодушны в том, что Украина медленно проигрывает войну и эта зима будет критической», — пишет издание.

По словам источников, избрание Трампа президентом США, высказавшегося за срочное прекращение вооруженного конфликта, только усилило опасения в Североатлантическом альянсе о судьбе Украины.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет прекратить конфликт на Украине за одни сутки.