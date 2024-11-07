АвтоВАЗ предостерег от самовольной установки ESC на Vesta

Самостоятельная установка системы электронного контроля устойчивости (ESC) на Lada Vesta опасна, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

До октября 2024 года с конвейера сходили Lada Vesta без системы ESC. Частные специалисты стали предлагает доустановку системы на машины. По данным «Лада Онлайн», для этого меняют штатный блок ABS, датчики, проводку и кнопку отключения. Используются оригинальные детали, а работы занимают 2-3 дня. Стоимость — 50 тысяч рублей.

«Данная доработка является грубым и опасным вмешательством в конструкцию автомобиля, вдобавок запрещенным российским законодательством», — цитирует Quto пресс-службу АвтоВАЗа.

Главный инженер завода отметил, что такие доработки являются вмешательством в систему безопасности автомобиля. Элементы могут быть установлены только на заводе-изготовителе.

Продажи улучшенной Lada Vesta начались в октябре. Система стабилизации ESC вернулась авто благодаря локализации в РФ и входит в состав базового оснащения. В комплекс входят противозаносная и противобуксовочная системы, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.