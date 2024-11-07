Эксперт посоветовал обращать внимание на полную стоимость кредита

Клиентам банков следует внимательно прочитать все пункты кредитного договора и, в первую очередь, где указана полная стоимость кредита.

«Смотрим на процентную ставку, причем нужно смотреть полную – она располагается в правом верхнем углу договора кредитования. Это две квадратные рамочки — в одной из них будет размер в процентах, в другом — абсолютная сумма в рублях, то есть это те деньги, которые вы переплатите», — приводит портал «Мои финансы» совет эксперта Центра финансовой грамотности Алексея Белякова.

По его словам, ставки по кредитам бывают фиксированными (одна на весь период) и плавающими (может меняться, например, в зависимости от ключевой ставки Банка России). Стоит обратить на это внимание. Будет неприятно, если обслуживание займа вдруг подорожает.

Также стоит изучить, при каких обстоятельствах банк может в одностороннем порядке повысить ставку. Например, это может быть отказ от страхования или непредоставление информации об изменении паспортных данных — например, адресе регистрации.

С октября 2023 года в России действует закон, который обязует банки и МФО прописывать в рекламных предложениях как минимальную, так и максимальную ставку по кредиту. Рядом должна быть информация о полной стоимости займа. Причем шрифт при указании всех условий должен быть одинаковым.