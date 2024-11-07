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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Чемезов сообщил о неэффективности ЗРК Patriot против Су‑57

Источник:
ТАСС
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Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен эффективно работать в зоне действия американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — цитирует ТАСС Чемезова.

По его словам, Су-57 в зоне специальной военной операции успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Россия покажет экспортную версию истребителя Су-57Э на авиасалоне Airshow China в Чжухае. Это будет первым выступлением машины за рубежом.

Тема: Военная операция на Украине
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