Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен эффективно работать в зоне действия американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщил директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — цитирует ТАСС Чемезова.

По его словам, Су-57 в зоне специальной военной операции успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Россия покажет экспортную версию истребителя Су-57Э на авиасалоне Airshow China в Чжухае. Это будет первым выступлением машины за рубежом.