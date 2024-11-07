Байден назвал причину поражения Харрис на выборах

Президент США Джо Байден связал поражение Камалы Харрис на президентских выборах с чрезвычайными обстоятельствами.

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, когда руководствуешься сильным моральным компасом и четким видением страны», — цитирует РБК Байдена.

Он сказал, что считает своим «лучшим решением» выбор Харрис в качестве вице-президента в 2020 году. По его словам, она «продолжит быть лидером, на которого будут равняться наши дети в течение поколений».

Изначально кандидатом от демократов был Байден, но он вышел из гонки после неудачных дебатов с победившим Дональдом Трампом. Тогда в борьбу вступила Харрис.