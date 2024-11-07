Госдума взялась за риелторов с судимостью

Госдума подготовила законопроект о регулировании риелторской деятельности, который должен избавить рынок от мошенников.

Сегодня законодательством не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью. Заниматься этим бизнесом может любое юридическое или физическое лицо, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Сегодня любой человек без образования, судимый, не разбирающийся в юриспруденции, не имеющий никакой квалификации, может напечатать десять визиток и начать риелторскую деятельность. Проверить, насколько он профессионально оказывает эти услуги, граждане не могут», — пояснила «Известиям» депутат Светлана Разворотнева.

Законопроект устанавливает требования к риелторам: обязательное подтвержденние квалификации, отсутствие судимости за тяжкие преступления.



Суммарная годовая выручка риелторского рынка в стране превышает 150 миллиардов рублей. При этом серая зона налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%, сказано в пояснительной записке.