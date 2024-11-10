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Психолог посоветовала способы преодоления аэрофобии

Источник:
RuNews24.ru
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Соблюдение определенных правил поможет справиться с аэрофобией в полете, рассказала психолог Елизавета Чернова.

«Тем, кто страдает аэрофобией, рекомендуется соблюдать некий ритуал. Перед тем, как совершить полет, человеку нужно постепенно и последовательно создавать себе комфортные условия перелета. Например, выбирать себе удобное место в самолете», — рассказала Чернова издания RuNews24.ru.

По ее словам, боязнь перелетов может возникать вместе с другими тревожными расстройствами. Страх появляется нередко у людей, которые любят все контролировать.

Выбор комфортного места позволит «проконтролировать отчасти процесс перелета». «Такое психосоматическое внушение очень даже влияет на ситуацию», — пояснила психолог.

 

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