Психолог посоветовала способы преодоления аэрофобии

Соблюдение определенных правил поможет справиться с аэрофобией
в полете, рассказала психолог Елизавета Чернова.
«Тем, кто страдает аэрофобией, рекомендуется соблюдать некий
ритуал. Перед тем, как совершить полет, человеку нужно постепенно и
последовательно создавать себе комфортные условия перелета. Например, выбирать
себе удобное место в самолете», — рассказала Чернова издания RuNews24.ru.
По ее словам, боязнь перелетов может возникать вместе с
другими тревожными расстройствами. Страх появляется нередко у людей, которые
любят все контролировать.
Выбор комфортного места позволит «проконтролировать отчасти
процесс перелета». «Такое психосоматическое внушение очень даже влияет на
ситуацию», — пояснила психолог.