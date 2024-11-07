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Правительственная коалиция Шольца развалилась в Германии

Источник:
ТАСС
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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей правительственной коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых», Свободной демократической партии (СвДП).

«Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства "Светофора". Мы теперь быстро откроем путь для упорядоченного проведения новых выборов», — цитирует ТАСС Хабека.

Поводом к развалу коалиции стало увольнение канцлером Германии Олафом Шольцем (СДПГ) министра финансов Кристиана Линднера (СвДП).

По словам Хабека, на парламентских выборах Германии придется принять новое решение. «До тех пор мы будем на посту и будем в полной мере выполнять свои должностные обязанности», — отметил Хабек.

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Политика #Мир
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