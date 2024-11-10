Сервис оформления налогового вычета появится на «Госуслугах»

Минцифры России работает над внедрением услуг по получению
налоговых вычетов на портале «Госуслуги», сообщили в аппарате вице-премьера РФ
Дмитрия Григоренко.
«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается
Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в
следующем году», — рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Сейчас на «Госуслугах» завершается разработка услуг по
получению социальных вычетов — образование, здоровье, спорт — и за
недвижимость, включая вычет за ипотеку.