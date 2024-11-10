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Сервис оформления налогового вычета появится на «Госуслугах»

Источник:
РИА Новости
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Минцифры России работает над внедрением услуг по получению налоговых вычетов на портале «Госуслуги», сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера.

Сейчас на «Госуслугах» завершается разработка услуг по получению социальных вычетов — образование, здоровье, спорт — и за недвижимость, включая вычет за ипотеку.

 

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