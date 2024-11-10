«Сверхпрожорливую» черную дыру нашли в ранней Вселенной

Древняя черная дыра способна поглощать материю в 40 раз быстрее возможного, сообщила группа астрономов из Международной обсерватории Джемини.

Ученые накануне открыли сверхмассивную черную дыру, возникшую всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Обнаружить ее удалось благодаря интегральному спектрографу NIRSpec космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Дыре дали название LID-568. Она оказалась способна поглощать материю с экстремальной скоростью, в десятки раз превышающую теоретически возможный предел, приводит журнал Nature Astronomy отчет ученых.

Мощные оттоки газа вокруг центра черной дыры показали, что она пожирает материю в 40 раз быстрее предельно возможного показателя, называемого пределом Эддингтона.