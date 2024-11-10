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«Сверхпрожорливую» черную дыру нашли в ранней Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Черная дыра
Фото: Ute Kraus, Physics education group Kraus, Universität Hildesheim, Space Time Travel, (background image of the milky way: Axel Mellinger) / CC BY-SA 2.5

Древняя черная дыра способна поглощать материю в 40 раз быстрее возможного, сообщила группа астрономов из Международной обсерватории Джемини.

Ученые накануне открыли сверхмассивную черную дыру, возникшую всего через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Обнаружить ее удалось благодаря интегральному спектрографу NIRSpec космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Дыре дали название LID-568. Она оказалась способна поглощать материю с экстремальной скоростью, в десятки раз превышающую теоретически возможный предел, приводит журнал Nature Astronomy отчет ученых.

Мощные оттоки газа вокруг центра черной дыры показали, что она пожирает материю в 40 раз быстрее предельно возможного показателя, называемого пределом Эддингтона.

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Топ комментариев

карат11

Стыдоба голимая, жаль это чувство неизвестно этим, пик-пик-пик.

anubis77

Тебе так хочется хоть к чему-нибудь быть причастным, что ты мыкаешь постоянно, хоть и открещивался от...

GammiPluh

Вряд ли стоит Трампа называть красавчиком... если ты думаешь что он товарищ нам, то ты очень жестоко...

funkit

Это же фуфайка дырявая вот и мыкает😏