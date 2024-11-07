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Песков рассказал о будущем президенте России

Источник:
РБК
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Будущий президент России будет таким же, как Владимир Путин, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такой же, как Путин», — приводит РБК слова Пескова, сказанные им на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в ответ на вопрос, каким будет будущий глава государства.

При этом Песков отметил, что российским лидером в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют граждане. «Выбирать вам», — отметил он.

В декабре 2021 года Песков, отвечая на подобный сказал, что у Путина могут быть «когда-то свои предпочтения» и он наверняка «кого-то порекомендует».

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Политика #Россия
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