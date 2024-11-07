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Харрис признала результаты выборов и поздравила Трампа

Источник:
РИА Новости
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис призвала демократов признать результаты президентских выборов и поздравила с победой республиканца Дональда Трампа.

«Сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», — цитирует РИА Новости Харрис.

Она призналась, что результат выборов оказался не тем, чего она ожидала. «Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — заявила Харрис.

Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. За пост боролись два кандидата: Камала Харрис и Дональд Трамп, представлявшие две основные американские партии — демократическую и республиканскую соответственно.

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