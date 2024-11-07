Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала
Харрис призвала демократов признать результаты президентских выборов и поздравила
с победой республиканца Дональда Трампа.
«Сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и
поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде
в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти»,
— цитирует РИА Новости Харрис.
Она призналась, что результат выборов оказался не тем, чего
она ожидала. «Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах
и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — заявила Харрис.
Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. За пост боролись два
кандидата: Камала Харрис и Дональд Трамп, представлявшие две основные
американские партии — демократическую и республиканскую соответственно.