Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис призвала демократов признать результаты президентских выборов и поздравила с победой республиканца Дональда Трампа.

«Сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», — цитирует РИА Новости Харрис.

Она призналась, что результат выборов оказался не тем, чего она ожидала. «Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами», — заявила Харрис.

Выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. За пост боролись два кандидата: Камала Харрис и Дональд Трамп, представлявшие две основные американские партии — демократическую и республиканскую соответственно.