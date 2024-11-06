«Остановлю все войны»: как Трамп стал новым президентом США

Президентские выборы в США завершились. Несмотря на то, что официально подсчет голосов еще не окончен, эксперты и СМИ присудили победу республиканцу Дональду Трампу, который уже занимал пост главы государства с 2016 по 2020 год.

По последним данным, Трамп набирает 277 голосов выборщиков против 226 у его соперницы Камалы Харрис. Для победы достаточно набрать 270 голосов. Решающие голоса республиканцу принес штат Висконсин.

Как Трамп победил

Исход выборов зависел от результатов в семи колеблющихся штатах. После подсчета 95% голосов, республиканец побеждает в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Он также лидирует в остальных колеблющихся штатах — в Аризоне, Мичигане и Неваде.

Трамп обошел Камалу Харрис и по общему числу голосов. На данный момент действующий вице-президент получает 66,153 миллиона голосов (47,5%) против 71,070 миллиона голосов (51,0%) у республиканца.

Впервые Трамп получит контроль над американскими законодателями. По предварительным данным, на выборах в Сенат лидируют республиканцы (у них 51 место, у демократов 43). На выборах в Конгресс у республиканцев пока 201 место, у демократов 173.

Трампа уже поздравили с победой генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Когда Трамп станет президентом

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года в Капитолии. Избранного президента приведут к присяге, он выступит с речью. После церемонии состоятся торжественный парад, а также инаугурационный бал с ужином.

Трамп станет старейшим избранным президентом в истории США. 14 июня ему исполнилось 78 лет. В 2020 году Байдену на момент выборов было 77 лет. Трамп также будет вторым главой государства после демократа Гровера Кливленда, пришедшим к власти после перерыва.

В день инаугурации новоизбранные президент и вице-президент приезжают в Белый дом, где их встречают уходящие с должности глава государства и его зам. Обычай символизирует мирную передачу власти. Однако в 2021 году Трамп бойкотировал инаугурацию Джо Байдена.

В 2028 году Трамп уже не сможет вновь баллотироваться на пост президента — согласно принятой в 1951 году поправке в американскую конституцию, одно лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

Первые заявления и реакции

Выступая перед сторонниками, Трамп еще до окончания подсчета голосов объявил о своей победе, пообещал «остановить войны в мире» и поблагодарил американский народ за «исключительную честь быть избранным 47-м президентом и 45-м президентом».

«Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет настоящий золотой век Америки», — сказал республиканец.

МИД России после объявления предварительных итоговой президентских выборов выпустил заявление, в котором отметил, что Москва не питает иллюзий по поводу победы Трампа и будет отстаивать национальные интересы перед новой администрацией США.

«Россия будет работать с новой администрацией, когда она пропишется в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции», — отмечается в документе.