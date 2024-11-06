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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подсчитаны потери ВСУ в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Потери ВСУ в Курской области превысили 30 тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 050 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Также за этот период ВСУ потеряли в российском регионе 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 817 автомобилей, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО, 11 зенитных комплексов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия. Так, были атакованы формирования 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Uynachalnica

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Danilon

Российские ЧТО ?! В смысле ? Как можно увеличить продажи того, что не существует в природе ?

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