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Путин ввел ежемесячную выплату госслужащим в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в 30 тысяч рублей для сотрудников федеральных госорганов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областей.

Выплаты государственные служащие будут получать на время проведения спецоперации на Украине. Указ вступил в силу с 1 ноября, документ опубликован на портале правовой информации.

«В период проведения СВО осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — говорится в указе.

Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента о повышенном гарантийном обеспечении должностных лиц и работников в период командировок на новых территориях.

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Экономика #Деньги
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