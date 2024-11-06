Путин ввел ежемесячную выплату госслужащим в Донбассе

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в 30 тысяч рублей для сотрудников федеральных госорганов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областей.

Выплаты государственные служащие будут получать на время проведения спецоперации на Украине. Указ вступил в силу с 1 ноября, документ опубликован на портале правовой информации.

«В период проведения СВО осуществляется ежемесячная выплата в размере 30 тысяч рублей при условии исполнения гражданскими служащими должностных обязанностей на указанных территориях», — говорится в указе.

Положения указа не распространяются на госслужащих, уже получающих выплаты в соответствии с указом президента о повышенном гарантийном обеспечении должностных лиц и работников в период командировок на новых территориях.