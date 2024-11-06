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Раскрыт автор самой загадочной песни интернета. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Энтузиасты определили автора «самой загадочной песни интернета», на поиски ушло почти 40 лет. Оказалось, что в конце 80-х ее записала малоизвестная немецкая рок-группа.

История мелодии началась в 1984 году, когда один из пользователей записал трек, звучащий по немецкому радио. Однако тогда авторов песни установить не удалось. Запись попала на кассету и сохранилась в частном архиве.

В 2007 году цифровая копия песни была опубликована на форуме Reddit в надежде, что кто-нибудь сможет опознать ее. Несмотря на усилия сообщества, никаких результатов новый поиск не дал.

Со временем появился сабреддит r/TheMysteriousSong, где трек назвали «самой загадочной песней интернета». В поисках принимали участие несколько тысяч человек, которые смогли сузить их до локального музыкального фестиваля в Гамбурге, проводившегося в 80-х годах.

Один из расследователей обнаружил статью в старой немецкой газете о малоизвестной группе FEX, выступавшей на фестивале. Описанный стиль музыки и временной период совпадали с параметрами поиска.

Он связался с участником группы Михаэлем Хедрихом, который подтвердил, что в их репертуаре действительно была данная песня. Чтобы доказать это, он прислал несколько записей трека, который назывался Subways Of Your Mind.

Таким образом, песня официально обрела имя и автора. На волне популярности трека участники давно распавшейся FEX обдумывают воссоединение, чтобы исполнить Subways Of Your Mind вживую.

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