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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Назван самый лучший вездеход России. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Лучшим вездеходом России по версии журнала «За рулем» стал «Бурлак». Отмечается, что вездеход создан для районов нашей планеты, где вообще нет дорог.

Отмечается, что «Бурлак» имеет непревзойденные внедорожные характеристики. В частности, недавно он установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции «Прогресс» до станции «Восток» за 2,5 дня.

«Бурлак» умет плавать со скоростью 5 километров в час — в его основе обшитая алюминиевыми листами рама-лодка, а положительную плавучесть придают огромные шины низкого давления, диаметр которых сопоставим с ростом взрослого человека.

Вездеход способен передвигаться по почти отвесным стенкам, дорожный просвет составляет рекордные 70 сантиметров. Максимальная грузоподъемность — две тонны. Салон вмещает до 15 человек.

«Бурлак» может иметь колесную формулу 4x4 и 6x6, оснащен турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Крейсерская скорость на твердом грунте — 50 километров в час.

Производство автомобиля налажено в Екатеринбурге на предприятии «Вездеходы Макарова». Интересно, что у «Бурлака» нет разрешения езды по дорогам общего пользования, так как его колеса не предназначены для перемещения по асфальту.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

Uynachalnica

Москвич же есть, может и тут какая-то проскочила...

Danilon

Российские ЧТО ?! В смысле ? Как можно увеличить продажи того, что не существует в природе ?

corrector

когда драчун позвал старшака из банды, который будет драться за него только потому, что уверен...