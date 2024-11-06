Назван самый лучший вездеход России. ФОТО

Лучшим вездеходом России по версии журнала «За рулем» стал «Бурлак». Отмечается, что вездеход создан для районов нашей планеты, где вообще нет дорог.

Отмечается, что «Бурлак» имеет непревзойденные внедорожные характеристики. В частности, недавно он установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции «Прогресс» до станции «Восток» за 2,5 дня.

«Бурлак» умет плавать со скоростью 5 километров в час — в его основе обшитая алюминиевыми листами рама-лодка, а положительную плавучесть придают огромные шины низкого давления, диаметр которых сопоставим с ростом взрослого человека.

Вездеход способен передвигаться по почти отвесным стенкам, дорожный просвет составляет рекордные 70 сантиметров. Максимальная грузоподъемность — две тонны. Салон вмещает до 15 человек.

«Бурлак» может иметь колесную формулу 4x4 и 6x6, оснащен турбодизелем Cummins ISF 2.8 мощностью 149 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Крейсерская скорость на твердом грунте — 50 километров в час.

Производство автомобиля налажено в Екатеринбурге на предприятии «Вездеходы Макарова». Интересно, что у «Бурлака» нет разрешения езды по дорогам общего пользования, так как его колеса не предназначены для перемещения по асфальту.