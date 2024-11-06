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«Госуслуги» позволят оформить налоговый вычет

Источник:
Sibnet.ru
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Оформление налогового вычета на «Госуслугах» станет доступно россиянам уже в 2025 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России. <…> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — цитируют замминистра РИА Новости.

В настоящее время на портале «Госуслуг» завершается разработка функционала по получению социальных вычетов за образование, здоровье, спорт, а также вычетов за недвижимость, включая ипотеку.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Это мера государственной поддержки для граждан, уплачивающих налог на доходы физических лиц.

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