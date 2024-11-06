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Накопительную пенсию посоветовали срочно «разморозить»

Источник:
Sibnet.ru
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Чтобы воспользоваться средствами накопительной пенсии уже в 2025 году, необходимо до 30 ноября перевести их в программу долгосрочных сбережений, рассказала эксперт «СберНПФ» Алла Пальшина.

«200 тысяч россиян заявили к переводу в программу долгосрочных сбережений 40 миллиардов рублей средств накопительной пенсии с января по октябрь 2024 года. Свои средства на ПДС-счетах они увидят уже в 2025 году», — цитируют эксперта «Известия».

Такой шанс также есть у тех, кто успеет подать заявление на перевод до 30 ноября 2024 года. При этом опоздавшим придется ждать поступления средств на счет уже до 2026 года, объяснила Пальшина.

Если сумма средств накопительной пенсии превышает 351 тысячу рублей, их выплатят в виде пожизненной доплаты к основной пенсии. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволит получить всю сумму сразу без ограничений через 15 лет участия в программе.

В 2024 году россияне смогут единовременно получить до 351 тысячи рублей пенсионных накоплений. В 2025 году накопления можно забрать, если сумма не превышает 412 тысяч рублей. Речь идет о средствах, «замороженных» государством в 2014 году.

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