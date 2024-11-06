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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина понесла крупнейшие за год территориальные потери

Источник:
Sibnet.ru
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Украина в минувшем октябре понесла наиболее крупные территориальные потери с октября прошлого года, следует из данных аналитического ресурса DeepState.

За прошедший месяц ВСУ потеряли 490 квадратных километров. Такому развитию событий поспособствовала дополнительная подготовка ВС РФ, а также регулярные ротации подразделений, отмечается в телеграм-канале аналитиков.

DeepState также указывает на низкий уровень подготовки мобилизованных ВСУ и проблемы с рациональным использованием человеческого потенциала. «Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом», — говорится в публикации.

В октябре российские вооруженные силы взяли под контроль стратегические города Угледар и Селидово в Донбассе, а также несколько десятков небольших населенных пунктов.

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