Украина понесла крупнейшие за год территориальные потери

Украина в минувшем октябре понесла наиболее крупные территориальные потери с октября прошлого года, следует из данных аналитического ресурса DeepState.

За прошедший месяц ВСУ потеряли 490 квадратных километров. Такому развитию событий поспособствовала дополнительная подготовка ВС РФ, а также регулярные ротации подразделений, отмечается в телеграм-канале аналитиков.

DeepState также указывает на низкий уровень подготовки мобилизованных ВСУ и проблемы с рациональным использованием человеческого потенциала. «Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом», — говорится в публикации.

В октябре российские вооруженные силы взяли под контроль стратегические города Угледар и Селидово в Донбассе, а также несколько десятков небольших населенных пунктов.